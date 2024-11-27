"Бавария" победила ПСЖ. "Манчестер Сити" упустил победу. Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Бавария" победила ПСЖ 1:0. "Барселона" разгромила "Брест" 3:0.
Слован (Братислава, Словакия) - Милан (Италия) 2:3
Спарта (Прага, Чехия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:6
По два мяча забили аргентинцы Хулиан Альварес и Анхель Корреа.
Барселона (Испания) - Брест (Франция) 3:0
Два мяча забил Роберт Левандовски, один - Дани Ольмо.
Байер (Леверкузен, Германия) - Зальцбург (Австрия) 5:0
Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух отыграл весь матч.
Бавария (Мюнхен, Германия) - ПСЖ (Франция) 1:0
Интер (Милан, Италия) - Лейпциг (Германия) 1:0
Манчестер Сити (Англия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 3:3
На 75-й минуте "Манчестер Сити" вел в счете 3:0.
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:5
Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Аталанта (Бергамо, Италия) 1:6