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"Бавария" победила ПСЖ. "Манчестер Сити" упустил победу. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 27 ноября 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 07:06
"Бавария" победила ПСЖ. "Манчестер Сити" упустил победу. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Бавария" победила ПСЖ 1:0. "Барселона" разгромила "Брест" 3:0.

Слован (Братислава, Словакия) - Милан (Италия) 2:3

Спарта (Прага, Чехия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:6

По два мяча забили аргентинцы Хулиан Альварес и Анхель Корреа.

Барселона (Испания) - Брест (Франция) 3:0

Два мяча забил Роберт Левандовски, один - Дани Ольмо.

Байер (Леверкузен, Германия) - Зальцбург (Австрия) 5:0

Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух отыграл весь матч.

Бавария (Мюнхен, Германия) - ПСЖ (Франция) 1:0

Интер (Милан, Италия) - Лейпциг (Германия) 1:0

Манчестер Сити (Англия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 3:3

На 75-й минуте "Манчестер Сити" вел в счете 3:0.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:5

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Аталанта (Бергамо, Италия) 1:6

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