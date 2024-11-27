Лига чемпионов. Удаление Дембеле. "Бавария" победила ПСЖ. Достижение Нойера

В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ 1:0.

Мануэль Нойер провел 150 матчей в еврокубках (145 - в Лиге чемпионов).

"Бавария" не проигрывала в 33 домашних матчах первого (основного и группового) этапа Лиги чемпионов и повторила рекорд "Барселоны", не проигрывавшей в 2009-20 годах, сообщает статистический сервис Opta.

"Бавария" обыграла ПСЖ в четвертом матче подряд.

"Бавария" одержала семь сухих побед подряд (во всех турнирах) впервые с 2011 года.

У "Баварии" значительное преимущество (57% владения мячом, 17:11 по ударам, 7:3 по точным ударам).

На 8-й минуте Мусиала пробил с линии вратарской. Сафонов мяч парировал. На 13-й минуте Сафонов парировал мяч после опасного удара Сане. На 28-й минуте Коман обыграл двух защитников парижан и нанес сильный удар. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

Первый опасный момент гости создали на 32-й минуте. Нойер парировал мяч после удара Дембеле. Невеш первым успел к мячу, но в ворота не попал.

На 38-й минуте Сафонов ошибся, прерывая навес. Ким Мин Джэ головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 56-й минуте парижане остались в меньшинстве. Усман Дембеле получил вторую желтую карточку.

На 75-й минуте Мусиала нанес удар издали. Мяч от руки Сафонова отскочил в штангу.