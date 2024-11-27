x
27 ноября 2024
|
последняя новость: 09:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2024
|
27 ноября 2024
|
последняя новость: 09:30
27 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Удаление Дембеле. "Бавария" победила ПСЖ. Достижение Нойера

Знаменитые спортсмены
Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 09:08
Победный гол Ким Мин Джэ
AP Photo/Matthias Schrader

В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ 1:0.

Мануэль Нойер провел 150 матчей в еврокубках (145 - в Лиге чемпионов).

"Бавария" не проигрывала в 33 домашних матчах первого (основного и группового) этапа Лиги чемпионов и повторила рекорд "Барселоны", не проигрывавшей в 2009-20 годах, сообщает статистический сервис Opta.

"Бавария" обыграла ПСЖ в четвертом матче подряд.

"Бавария" одержала семь сухих побед подряд (во всех турнирах) впервые с 2011 года.

У "Баварии" значительное преимущество (57% владения мячом, 17:11 по ударам, 7:3 по точным ударам).

На 8-й минуте Мусиала пробил с линии вратарской. Сафонов мяч парировал. На 13-й минуте Сафонов парировал мяч после опасного удара Сане. На 28-й минуте Коман обыграл двух защитников парижан и нанес сильный удар. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

Первый опасный момент гости создали на 32-й минуте. Нойер парировал мяч после удара Дембеле. Невеш первым успел к мячу, но в ворота не попал.

На 38-й минуте Сафонов ошибся, прерывая навес. Ким Мин Джэ головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 56-й минуте парижане остались в меньшинстве. Усман Дембеле получил вторую желтую карточку.

На 75-й минуте Мусиала нанес удар издали. Мяч от руки Сафонова отскочил в штангу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2024

"Бавария" победила ПСЖ. "Манчестер Сити" упустил победу. Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

"Лестер" уволил Стива Купера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

Дубль Салаха. Достижение Арне Слота. Не реализованный пенальти. Победа "Ливерпуля"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

Обладателем Копа Судамерикана стал аргентинский "Расинг"