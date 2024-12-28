Плавание. Установлены три рекорда Израиля

В четвертый день зимнего чемпионата Израиля по плаванию на короткой воде (бассейн 25 м) побиты два рекорда Израиля.

Соревнования проходят в Институте Вингейта.

Даниэль Кричевский побил рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем - 1 минута 43.24 секунды. Он на 0.21 секунды улучшил рекорд Галя Коэна-Груми, установленный в 2021 году.

В четверг Даниэль Кричевский улучшил рекорд Израиля на дистанции 100 мктров вольным стилем.

Йонатан Ицхаки установил рекорд на дистанции 100 метров брассом - 57.56 секунд. Он на 0.15 секунды улучшил рекорд Криса Пичугина. Пичугин занял в финальном заплыве второе место.