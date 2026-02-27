Драматичное поражение "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" проиграл "Финиксу" 110:113.

Даллас Мэверикс - Сакраменто Кингз 121:130

После клубного антирекорда - 16 поражений подряд, "Сакраменто" выиграл два матча из трех. Всего "короли" одержали 14 побед в 61 игре в этом сезоне.

"Дабл-даблы" сделали (установив личные рекорды результативности Наджи Маршалл (Даллас, 36 + 10 подборов и 6 передач) и прешиз Ачиува (Сакраменто, 29 + 12 аодборов).

Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс 113:110

Ройс О`Нил забросил победный трехочковый за 0.9 секунд до финальной сирены.

Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанз 118:129

Саддик Бей (Пеликанз) набрал 42 очка.

Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз 88:94

Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 31 очко.