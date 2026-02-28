Ничья в пользу ПСЖ. "Ланс" не смог обыграть "Страсбур"

В первом матче двадцать четвертого тура чемпионата Франции "Ланс" сыграл вничью со "Страсбуром" 1:1.

Ничья в пользу ПСЖ. "Ланс" занимает второе место, отставая от парижан на 1 очко.

Впервые за год "Ланс" не смог победить в двух матчах чемпионата подряд.

На 18-й минуте ХоакинПаничелли вывел эльзасцев вперед.

На 62-й минуте Мамаду Сангаре воспользовался ошибкой вратаря на выходе и сравнял счет 1:1.