x
28 февраля 2026
|
последняя новость: 10:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 февраля 2026
|
28 февраля 2026
|
последняя новость: 10:51
28 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Ничья в пользу ПСЖ. "Ланс" не смог обыграть "Страсбур"

Футбол
время публикации: 28 февраля 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 10:54
Ничья в пользу ПСЖ. "Ланс" не смог обыграть "Страсбур"
AP Photo/Jean-Francois Badias

В первом матче двадцать четвертого тура чемпионата Франции "Ланс" сыграл вничью со "Страсбуром" 1:1.

Ничья в пользу ПСЖ. "Ланс" занимает второе место, отставая от парижан на 1 очко.

Впервые за год "Ланс" не смог победить в двух матчах чемпионата подряд.

На 18-й минуте ХоакинПаничелли вывел эльзасцев вперед.

На 62-й минуте Мамаду Сангаре воспользовался ошибкой вратаря на выходе и сравнял счет 1:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Футбол. Сенсация чемпионата Англии. "Волки" победили "Астон Виллу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

"Шахтер" против "Леха". Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов