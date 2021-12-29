Четыре футболиста "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус
Во время рождественских каникул четыре игрока мадридского "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Marca.
Положительные тесты сдали вратарь Тибо Куртуа, нападающий Винисиус Жуниор, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.
Футболисты были на каникулах, не контактировали с партнерами по команде.
У Винисиуса Жуниора и Тибо Куртуа болезнь протекает бессимптомно.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Неожиданное поражение "Ливерпуля". Гол Влашича. Салах не реализовал пенальти
Неожиданное поражение "Ливерпуля". Гол Влашича. Салах не реализовал пенальти
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 декабря 2021
"Манчестер Сити" и "Лестер" забили 9 голов. "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили соперников
"Манчестер Сити" и "Лестер" забили 9 голов. "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили соперников