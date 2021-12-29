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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 17:58

Четыре футболиста "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус

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Тибо Куртуа

Во время рождественских каникул четыре игрока мадридского "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Marca.

Положительные тесты сдали вратарь Тибо Куртуа, нападающий Винисиус Жуниор, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Футболисты были на каникулах, не контактировали с партнерами по команде.


У Винисиуса Жуниора и Тибо Куртуа болезнь протекает бессимптомно.

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