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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 23:30

Из-за коронавируса отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

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Из-за коронавируса отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира (игроки до 20 лет), который в воскресенье начался в Эдмонтоне.

В заявлении, опубликованном федерацией говорится, что приоритетом является здоровье спортсменов.

За последние сутки случаи заражения коронавирусом выявлены в сборных США, Чехии и России. Всем этим командам были засчитаны технические поражения.


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