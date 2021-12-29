Из-за коронавируса отменен молодежный чемпионат мира по хоккею
Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира (игроки до 20 лет), который в воскресенье начался в Эдмонтоне.
В заявлении, опубликованном федерацией говорится, что приоритетом является здоровье спортсменов.
За последние сутки случаи заражения коронавирусом выявлены в сборных США, Чехии и России. Всем этим командам были засчитаны технические поражения.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Из-за коронавируса россиянам зачли поражение в матче со словаками
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Из-за коронавируса россиянам зачли поражение в матче со словаками
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехам засчитано поражение из-за коронавируса
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехам засчитано поражение из-за коронавируса