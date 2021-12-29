Из-за коронавируса отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира (игроки до 20 лет), который в воскресенье начался в Эдмонтоне.

В заявлении, опубликованном федерацией говорится, что приоритетом является здоровье спортсменов.

За последние сутки случаи заражения коронавирусом выявлены в сборных США, Чехии и России. Всем этим командам были засчитаны технические поражения.