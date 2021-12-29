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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 22:10

Евролига. "Маккаби" проиграл восьмой матч подряд

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Евролига. "Маккаби" проиграл восьмой матч подряд

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Маккаби" проиграл "Монако" 76:82. "Желтые" потерпели восьмое поражение подряд в главном европейском клубном турнире.

"Маккаби" выиграл первую четверть 15:13, но проиграл первую половину матча 33:35.

После 30 минут впереди "Монако" 56:51.

Лучшим игроком матча стал Скотти Вилбекин (31 + 2 подбора + 4 передачи).


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