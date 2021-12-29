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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 09:46

Дени Авдия набрал 7 очков в Майами. Трипл-даблы Джеймса и Уэстбрука. Рекорд Карри

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Майами Хит - Вашингтон Визардс 119:112

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" победил "Вашингтон" 119:112. "Лейкерс" обыграл "Хьюстон" 132:123.

Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127

Майами Хит - Вашингтон Визардс 119:112

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 31 минуту (7 + 5 подборов + 3 передачи).

Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 109:114


Хьюстон Рокитс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132

Лидеры "Лейкерс" совершили "трипл-даблы": Леброн Джеймс (32 + 11 подборов + 11 передач), Рассел Уэстбрук (24 + 12 подборов + 10 передач).

Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс 88:96

Нью-Орлеан Пеликанз - Кливленд Кавальерз 108:104

Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89

Стефен Карри первым из игроков НБА сделал 3000 точных трехочковых бросков, сообщает ESPN.

Сакраменто Кингз - Оклахома- Сити Терндер 117:111

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