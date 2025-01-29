"Филадельфия" победила "Лейкерс". Результаты матчей НБА
время публикации: 29 января 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 09:13
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Филадельфия" победила "Лейкерс" 118:104.
Атланта Хоукс - Хьюстон Рокетс 96:100
Филадельфия Сиксерз - Лос-Анджелес Лейкерс 118:104
Тайрез Макси (Филадельфия) набрал 43 очка.
Леброн Джеймс был близок к "трипл-даблу" (31 + 8 подборов + 9 передач).
Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 114:103
В этом матче Стефен Карри участия не принимал. Руководство клуба предоставило лидеру команды возможность отдохнуть.
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