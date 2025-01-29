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"Филадельфия" победила "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 29 января 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 09:13
"Филадельфия" победила "Лейкерс". Результаты матчей НБА
AP Photo/Matt Slocum

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Филадельфия" победила "Лейкерс" 118:104.

Атланта Хоукс - Хьюстон Рокетс 96:100

Филадельфия Сиксерз - Лос-Анджелес Лейкерс 118:104

Тайрез Макси (Филадельфия) набрал 43 очка.

Леброн Джеймс был близок к "трипл-даблу" (31 + 8 подборов + 9 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 114:103

В этом матче Стефен Карри участия не принимал. Руководство клуба предоставило лидеру команды возможность отдохнуть.

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