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НБА. Дени Авдия набрал 30 очков. "Портленд" победил "Милуоки"

Баскетбол
НБА
время публикации: 29 января 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 08:03
НБА. Дени Авдия набрал 30 очков. "Портленд" победил "Милуоки"
AP Photo/Howard Lao

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Милуоки Бакс" 125:112.

Лучший игрок матча - лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо (39 + 12 подборов + 5 передач).

Лучший в составе "Портленда" израильский форвард Дени Авдия (30 + 9 подборов + 2 передачи + 2 перехвата).

30 очков в одном матче - лучший результат Дени в этом сезоне.

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