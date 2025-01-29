НБА. Дени Авдия набрал 30 очков. "Портленд" победил "Милуоки"
время публикации: 29 января 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 08:03
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Милуоки Бакс" 125:112.
Лучший игрок матча - лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо (39 + 12 подборов + 5 передач).
Лучший в составе "Портленда" израильский форвард Дени Авдия (30 + 9 подборов + 2 передачи + 2 перехвата).
30 очков в одном матче - лучший результат Дени в этом сезоне.
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