"Бней Сахнину" зачтено техническое поражение в матче с хайфским "Маккаби"

Израильская футбольная ассоциация приняла решение по делу о контракте Стефана Омеонги с "Бней Сахнином".

Клуб и ассоциация достигли соглашения, сообщает Ynet.

"Бней Сахнину" зачтено техническое поражение 0:3 в матче против хайфского "Маккаби". Матч завершился вничью 1:1. То есть, "зеленые" получили два очка.

В связи с подозрениями в махинациях с контрактом, Стефан Омеонга не имел права играть против "Маккаби".

"Бней Сахнин" лишен двух очков и оштрафован на 41 тысячу шекелей.

Бельгийский полузащитник Стефан омеонга ранее выступал за "Андерлехт" (молодежная команда), "Дженоа". В "Бней Сахнин" он перешел в 2023 году из шотландского клуба "Ливингстон".