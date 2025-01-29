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"Бней Сахнину" зачтено техническое поражение в матче с хайфским "Маккаби"

Футбол
время публикации: 29 января 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:22
"Бней Сахнину" зачтено техническое поражение в матче с хайфским "Маккаби"
AP Photo/Matias Delacroix

Израильская футбольная ассоциация приняла решение по делу о контракте Стефана Омеонги с "Бней Сахнином".

Клуб и ассоциация достигли соглашения, сообщает Ynet.

"Бней Сахнину" зачтено техническое поражение 0:3 в матче против хайфского "Маккаби". Матч завершился вничью 1:1. То есть, "зеленые" получили два очка.

В связи с подозрениями в махинациях с контрактом, Стефан Омеонга не имел права играть против "Маккаби".

"Бней Сахнин" лишен двух очков и оштрафован на 41 тысячу шекелей.

Бельгийский полузащитник Стефан омеонга ранее выступал за "Андерлехт" (молодежная команда), "Дженоа". В "Бней Сахнин" он перешел в 2023 году из шотландского клуба "Ливингстон".

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