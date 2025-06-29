Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы бойкотируют матч против израильтян

"Исраэль а-Йом" утверждает, что сборная Иордании готовится бойкотировать матч против израильтян.

Матч группового этапа юниорского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет) должен начаться в 17:45 (по израильскому времени) сегодня.

Турнир проходит в Швейцарии.

В первом матче израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77. Иорданцы проиграли команде Доминиканской республики 69:79.

В случае неявки иорданцам будет засчитано техническое поражение 0:20.