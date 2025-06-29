Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Иорданцы бойкотируют матч против израильтян
время публикации: 29 июня 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 07:24
"Исраэль а-Йом" утверждает, что сборная Иордании готовится бойкотировать матч против израильтян.
Матч группового этапа юниорского чемпионата мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет) должен начаться в 17:45 (по израильскому времени) сегодня.
Турнир проходит в Швейцарии.
В первом матче израильтяне разгромили сборную Швейцарии 102:77. Иорданцы проиграли команде Доминиканской республики 69:79.
В случае неявки иорданцам будет засчитано техническое поражение 0:20.
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