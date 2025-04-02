8 голов. Гол в дополнительное время вывел "Реал" в финал Кубка Испании

Мадридский "Реал" вышел в финал Кубка короля (Кубка Испании), сыграв в ответном матче вничью с "Реал Сосьедад" 4:4.

Решающий гол был забит в дополнительное время. Счет основного времени 4:3 в пользу гостей.

В первом матче "королевский клуб" победил 1:0.

Первый опасный момент был создан на 8-й минуте. Эндрик отобрал мяч у защитника и нанес удар. Рядом со штангой. Через 2 минуты Винисиус Жуниор бил из пределов штрафной. Мяч летел в угол. Ремиро в прыжке парировал.

На 16-й минуте первый опасный момент басков стал голевым. Барренечеа вышел один на один 0:1.

Через 3 минуты Беллингем ворвался в штрафную гостей, но пробил неточно. На 30-й минуте Эндрик вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 1:1.

На 70-й минуте Лунин парировал мяч после удара Субименди. Оярсабаль пытался добить, но с острого угла не попал в створ ворот. Через 2 минуты Марин прострелил. Алаба срезал мяч в свои ворота 1:2. На 80-й минуте Микель Оярсабаль нанес удар. Мяч попал в Алабу и влетел в угол ворот 1:3.

На 82-й минуте Винисиус Жуниор прорвался по флангу и престрелил. Джуд Беллингем нанес удар слету 2:3. Через 3 минуты Винисиус Жуниор вышел один на один. Ремиро мяч парировал.

На 86-й минуте после подачи углового Чуамени ударом головой сравнял счет 3:3.

На 3-й минуте компенсированного времени после навеса со штрафного Микель Оярсабаль нанес удар головой 3:4 и перевел матч в дополнительное время.

Через 2 минуты хозяева могли отыграться. Винисиус Жуниор навесил. Беллингем нанес удар головой. Ремиро парировал мяч, летевший точно в нижний угол.

На 115-й минуте после подачи углового Рюдигер головой отправил мяч в дальний угол 4:4.