Левандовски забил два гола. "Барселона" разгромила "Жирону". Результаты матчей Ла Лиги

Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Испании. "Барселона" разгромила "Жирону" 4:1.

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Барселона - Жирона 4:1

В прошлом сезоне "Жирона" могла составить конкуренцию главной команде Каталонии. Но не в этом и не в этой игре. У "гранатовых" огромное преимущество (69% владения мячом, 21:4 по ударам, 9:2 по точным ударам, 10:2 по угловым).

В первые 8 минут хозяева создали три голевых момента. На 14-й минуте Ямаль обыграл троих и бил с угла вратарской. Гассанига коленом мяч отбил. На 22-й минуте Педри навесил. Араухо пробил головой в дальний угол. Гассанига мяч отбил. Левандовски не сумел подправить мяч в пустые ворота.

На 39-й минуте забил Кунде. Гол "Барселоны" не засчитан. Офсайд. На 43-й минуте Ямаль навесил со штрафного. Ладислав Крейчи опередил Эрика Гарсию и отправил мяч в свои ворота 1:0.

На 53-й минуте Арно Данджума вышел один на один 1:1.

На 60-й минуте мяч после удара Эрика Гарсии попал в штангу ворот "Жироны". Через минуту Гави навесил. Фермин головой сбросил мяч. Левандовски забил победный гол 2:1.

На 65-й минуте гости подали угловой. Крейчи пробил головой. Рядом со штангой.

Через минуту Крейчи ошибся, сделав передачу Левандовски. Роберт метров с 25 пробил в нижний угол. Гассанига парировал. На 77-й минуте хозяева провели скоростную атаку, которую Левандовски завершил ударом в "шестерку" 3:1.

На 86-й минуте точку в матче поставил Ферран Торрес.