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Спорт

Стефен Карри установил рекорд НБА по количеству матчей "50+"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 02 апреля 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 09:51
Стефен Карри установил рекорд НБА по количеству матчей "50+"
AP Photo/Brandon Dill

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях обыграл "Мемфис Гризлиз" 134:125.

Лидер "воинов" Стефен Карри был близок к "трипл-даблу 50+" (52 + 10 подборов + 8 передач).

Он стал рекордсменом НБА по количеству матчей "50+". У него таких игр 15. У Леброна Джеймса 14. 5 матчей 50+ Стефен провел в возрасте старше 35 лет. Также рекорд НБА. У Леброна таких матча 2.

Стефен Карри вышел на 25-е место в НБА по количеству очков за карьеру (25192).

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