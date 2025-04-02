Кубок Билли Джин Кинг. Состав сборной Израиля

С 7 по 12 апреля в Ларнаке пройдут матчи второй группы зоны "Европа - Африка" Кубка Билли Джин Кинг.

Жеребьевка состоится 6 апреля.

В турнире принимают участие сборные Болгарии, Эстонии, Норвегии, ЮАР, Израиля, Грузии, Северной Македонии, Египта, Кипра, Боснии и Герцеговины, Косово.

Состав сборной Израиля: Лина Глушко, Мика Бухник, Николь Хирин, Алиан Зак и Мааян Ларон. Капитан Ронен Моралли.