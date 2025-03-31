В финале турнира в Майами Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику

Победителем теннисного турнира серии Masters, который завершился в Майами, стал 19-летний чех Якуб Меншик.

В финале он сенсационно победил легендарного Новака Джоковича 7:6, 7:6.

Финал продолжался 125 минут.

Якуб Меншик впервые победил в турнире АТР. Он - победитель одного турнира серии "Челленджр".

Новак Джокович мог выиграть сотый финал.