В финале турнира в Майами Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику
время публикации: 31 марта 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 08:52
Победителем теннисного турнира серии Masters, который завершился в Майами, стал 19-летний чех Якуб Меншик.
В финале он сенсационно победил легендарного Новака Джоковича 7:6, 7:6.
Финал продолжался 125 минут.
Якуб Меншик впервые победил в турнире АТР. Он - победитель одного турнира серии "Челленджр".
Новак Джокович мог выиграть сотый финал.
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