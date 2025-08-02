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Спорт

Умер легендарный боксерский промоутер Дон Эльбаум

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 августа 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 09:44
Умер легендарный боксерский промоутер Дон Эльбаум
AP Photo/Darko Vojinovic

27 июля на 95-м году жизни умер легендарный боксерский промоутер Дон Эльбаум, член Зала славы бокса.

Некрологи напечатали практически все ведущие боксерские СМИ, в том числе журнал "Ринг".

У него была короткая карьера боксера. Согласно Boxrec, Дон Эльбаум потерпел 3 поражения в 4 боях на профессиональном ринге. В Интервью он утверждал, что также одержал 6 побед.

В 1969 году Дон Эльбаум, организатор турнира, вынужден был выйти на ринг, заменив заболевшего боксера.

По словам Эльбаума, именно он в начале 70-х годов "привел в бокс Дона Кинга".

Эдвард Брофи, директор Международного зала боксерской славы, сказал: " От боксёра до матчмейкера и промоутера – в боксе не было более яркой личности, чем Дон Эльбаум. Его творческое мастерство в организации боев было непревзойдённым".

Дон Эльбаум работал с Сонни Листоном, Мухаммедом Али, Реем Робертсоном, Флойдом Паттерсоном, Уилли Пепом.

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