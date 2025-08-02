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Спорт

Умер известный советский борец, чемпион мира

Знаменитые спортсмены
Греко-римская борьба
время публикации: 02 августа 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 20:02
Умер известный советский борец, чемпион мира
AP Photo/Darko Vojinovic

2 августа на 64-м году жизни умер известный советский борец Владимир Попов, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России.

О причинах смерти не сообщается.

Владимир Попов - чемпион мира по классической борьбе 1987 года, двукратный чемпион Европы, неоднократный чемпион СССР, бронзовый призер олимпиады в Сеуле (1988), победитель Кубка мира 1986 года.

Он выступал в весовой категории до 90 кг.

Спорт
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