Умер известный советский борец, чемпион мира

2 августа на 64-м году жизни умер известный советский борец Владимир Попов, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России.

О причинах смерти не сообщается.

Владимир Попов - чемпион мира по классической борьбе 1987 года, двукратный чемпион Европы, неоднократный чемпион СССР, бронзовый призер олимпиады в Сеуле (1988), победитель Кубка мира 1986 года.

Он выступал в весовой категории до 90 кг.