Подтверждена смерть двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер

Подтверждена смерть немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, сообщает сайт МОК.

В заявлении компании, занимавшейся делами спортсменки, подтверждается смерть спортсменки.

Немецкие СМИ сообщают, что спасателям удалось обнаружить тело.

28 июля она попала под камнепад в горах Каракорум и получила тяжелые травмы.

Ее партнер по восхождению вызывал спасателей, но они долго не могли добраться до места происшествия.

31-летняя спортсменка была опытной альпинисткой.

Лаура Дальмайер - двукратная чемпионка олимпиады 2018 года, семикратная чемпионка мира.