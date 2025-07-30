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Спорт

Подтверждена смерть двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер

Биатлон
Альпинизм
Знаменитые спортсмены
время публикации: 30 июля 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:09
В горах Пакистана нашли тело двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер
AP Photo/Matthias Schrader

Подтверждена смерть немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, сообщает сайт МОК.

В заявлении компании, занимавшейся делами спортсменки, подтверждается смерть спортсменки.

Немецкие СМИ сообщают, что спасателям удалось обнаружить тело.

28 июля она попала под камнепад в горах Каракорум и получила тяжелые травмы.

Ее партнер по восхождению вызывал спасателей, но они долго не могли добраться до места происшествия.

31-летняя спортсменка была опытной альпинисткой.

Лаура Дальмайер - двукратная чемпионка олимпиады 2018 года, семикратная чемпионка мира.

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