Подтверждена смерть двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер
время публикации: 30 июля 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:09
Подтверждена смерть немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, сообщает сайт МОК.
В заявлении компании, занимавшейся делами спортсменки, подтверждается смерть спортсменки.
Немецкие СМИ сообщают, что спасателям удалось обнаружить тело.
28 июля она попала под камнепад в горах Каракорум и получила тяжелые травмы.
Ее партнер по восхождению вызывал спасателей, но они долго не могли добраться до места происшествия.
31-летняя спортсменка была опытной альпинисткой.
Лаура Дальмайер - двукратная чемпионка олимпиады 2018 года, семикратная чемпионка мира.
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