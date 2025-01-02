НБА. Быстрый "трипл-дабл" и рекорд Николы Йокича

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" разгромил "Атланту Хоукс" 139:120.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (23 + 17 подборов + 15 передач) за 20 минут 16 секунд.

Это седьмой результат в списке самых быстрых "трипл-даблов" в истории НБА. Рекорд установил Никола Йокич в 2018 году - 14 минут 33 секунды.

Никола Йокич стал первым игроком НБА, который набрал в одном матче не менее 20 очков и сделал не менее 15 подборов и 15 передач, проведя на площадке менее 30 минут.