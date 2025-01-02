Достижение "Детройта". "Дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" разгромил "Бруклин" 130:113.
Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 105:96
"Детройт" одержал 15-ю победу в сезоне (в прошлом сезоне он одержал всего 14 побед).
Вашингтон Уизардс - Чикаго Булз 125:107
Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанз 119:108
Бам Адебайо (Майами) был близок к "трипл-даблу" (23 + 9 подборов + 10 передач).
"Нью-Орлеан" потерпел 11-е поражение подряд.
Нью-Йорк Никс - Юта Джаз 119:103
"Никс" выиграл девятую игру подряд и занимает третье место в Восточной конференции.
Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) набрал 31 очко и сделал 21 подбор.
Торонто Рэпторз - Бруклин Нетс 130:113
Скотт Барнс (Торонто) сделал "дабл-дабл" (33 + 13 подборов).
21-летний защитник Грейди Дик набрал 22 очка и стал четвертым в списке самых молодых игроков "Рэпторз", набравшим 1000 очков.
Хьюстон Рокетс - Даллас Мэверикс 110:99
Сакраменто Кингз - Филадельфия Сиксерз 113:107
Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" в 11-й игре подряд (17 + 21 подбор + 7 передач).