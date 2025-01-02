Достижение "Детройта". "Дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" разгромил "Бруклин" 130:113.

Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 105:96

"Детройт" одержал 15-ю победу в сезоне (в прошлом сезоне он одержал всего 14 побед).

Вашингтон Уизардс - Чикаго Булз 125:107

Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанз 119:108

Бам Адебайо (Майами) был близок к "трипл-даблу" (23 + 9 подборов + 10 передач).

"Нью-Орлеан" потерпел 11-е поражение подряд.

Нью-Йорк Никс - Юта Джаз 119:103

"Никс" выиграл девятую игру подряд и занимает третье место в Восточной конференции.

Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) набрал 31 очко и сделал 21 подбор.

Торонто Рэпторз - Бруклин Нетс 130:113

Скотт Барнс (Торонто) сделал "дабл-дабл" (33 + 13 подборов).

21-летний защитник Грейди Дик набрал 22 очка и стал четвертым в списке самых молодых игроков "Рэпторз", набравшим 1000 очков.

Хьюстон Рокетс - Даллас Мэверикс 110:99

Сакраменто Кингз - Филадельфия Сиксерз 113:107

Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" в 11-й игре подряд (17 + 21 подбор + 7 передач).