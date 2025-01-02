x
02 января 2025
|
последняя новость: 10:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 10:01
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Шутаут Кемпера. "Лос-Анджелес" разгромил "Нью-Джерси"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 02 января 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:47
НХЛ. Шутаут Кемпера. "Лос-Анджелес" разгромил "Нью-Джерси"
AP Photo/Ryan Sun

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" разгромил "Нью-Джерси Дэвилз" 3:0.

Счет по броскам 33:23 в пользу "Нью-Джерси".

Второй шутаут в сезоне совершил Дарси Кемпер.

Две результативные передачи сделал Мики Андерсон.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель -3. Его брат Джек отыграл 22 минуты 36 секунд. Показатель -3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Канады. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 декабря 2024

Умер известный хоккеист, четырехкратный чемпион СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 декабря 2024

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехи забросили 14 шайб. Американцы разгромили сборную Латвии