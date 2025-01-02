НХЛ. Шутаут Кемпера. "Лос-Анджелес" разгромил "Нью-Джерси"
время публикации: 02 января 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:47
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" разгромил "Нью-Джерси Дэвилз" 3:0.
Счет по броскам 33:23 в пользу "Нью-Джерси".
Второй шутаут в сезоне совершил Дарси Кемпер.
Две результативные передачи сделал Мики Андерсон.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель -3. Его брат Джек отыграл 22 минуты 36 секунд. Показатель -3.
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