Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянка заняла 17-е место

В Дебрецене сегодня завершится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Победительницей стала японка Мао Симада (230.84 балла).

На втором месте кореянка Син Джиа (190.53), после короткой программы занимавшая седьмое место.

Бронзовую медаль завоевала американка Элис Лин-Грейси (188.71).

Грузинка Инга Гургенидзе, занимавшая второе место после короткой программы, заняла шестое место (183.04).

Израильтянка София Шифрин заняла 17-е место (168.21).