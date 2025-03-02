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Спорт

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянка заняла 17-е место

Фигурное катание
время публикации: 02 марта 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 09:55
Победительницей стала японка Мао Симада
AP Photo/ Chiang Ying-ying

В Дебрецене сегодня завершится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Победительницей стала японка Мао Симада (230.84 балла).

На втором месте кореянка Син Джиа (190.53), после короткой программы занимавшая седьмое место.

Бронзовую медаль завоевала американка Элис Лин-Грейси (188.71).

Грузинка Инга Гургенидзе, занимавшая второе место после короткой программы, заняла шестое место (183.04).

Израильтянка София Шифрин заняла 17-е место (168.21).

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