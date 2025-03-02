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Дзюдо. Инбар Ланир завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

Дзюдо
время публикации: 02 марта 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 14:43
Дзюдо. Инбар Ланир завоевала бронзовую медаль в Ташкенте
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) завоевала бронзовую медаль турнира "Большого шлема", который проходит в Ташкенте.

Она победила узбечку Мухлису Турлиеву, россиянку Надежду Татарченко.

В полуфинале израильтянка проиграла будущей победительнице китаянке Ма Чжэньчжао, бронзовой медалистке Парижской олимпиады.

В поединке за третье место Инбар Ланир победила бразильянку Кароль Гименеш.

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