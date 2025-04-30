x
30 апреля 2025
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2025
|
30 апреля 2025
|
последняя новость: 09:59
30 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Перед классико "Реал" потерял трех защитников

Футбол
время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:06
Перед классико "Реал" потерял трех защитников
AP Photo/Jose Breton

"Реал" еще имеет шансы побороться за чемпионство. 11 мая "Королевский клуб" в матче Примеро встретится с "Барселоной".

В трех классико в этом сезоне "Реал" проиграл.

Концовка сезона будет для мадридцев не простой. За последнюю неделю клуб потерял трех защитников.

Антонио Рюдигеру сделана операция на колене. Он написал в соцсетях, что операция прошла успешно.

У Давида Алабы разрыв мениска левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

В финале Кубка Короля травму получил Ферлан Менди.

Давно лечатся Дани Карвахаль и Эдер Милитао.

По данным испанских СМИ, у "Реала" остались четыре защитника: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Хесус Вальехо, Хесус Васкес.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2025

Лига чемпионов. ПСЖ победил в Лондоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал чемпионом Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

"Барселона" победила "Реал" в финале Кубка Короля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил в Хайфе