Перед классико "Реал" потерял трех защитников

"Реал" еще имеет шансы побороться за чемпионство. 11 мая "Королевский клуб" в матче Примеро встретится с "Барселоной".

В трех классико в этом сезоне "Реал" проиграл.

Концовка сезона будет для мадридцев не простой. За последнюю неделю клуб потерял трех защитников.

Антонио Рюдигеру сделана операция на колене. Он написал в соцсетях, что операция прошла успешно.

У Давида Алабы разрыв мениска левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

В финале Кубка Короля травму получил Ферлан Менди.

Давно лечатся Дани Карвахаль и Эдер Милитао.

По данным испанских СМИ, у "Реала" остались четыре защитника: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Хесус Вальехо, Хесус Васкес.