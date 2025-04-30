Перед классико "Реал" потерял трех защитников
время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:06
"Реал" еще имеет шансы побороться за чемпионство. 11 мая "Королевский клуб" в матче Примеро встретится с "Барселоной".
В трех классико в этом сезоне "Реал" проиграл.
Концовка сезона будет для мадридцев не простой. За последнюю неделю клуб потерял трех защитников.
Антонио Рюдигеру сделана операция на колене. Он написал в соцсетях, что операция прошла успешно.
У Давида Алабы разрыв мениска левого колена, сообщает официальный сайт клуба.
В финале Кубка Короля травму получил Ферлан Менди.
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По данным испанских СМИ, у "Реала" остались четыре защитника: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Хесус Вальехо, Хесус Васкес.
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