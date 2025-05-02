Победы англичан. Результаты полуфиналов Лиги Европы
время публикации: 02 мая 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 07:05
Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Атлетик" (Бильбао) 3:0.
Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Буде/ Глимт (Норвегия) 3:1
Второй раз в истории "Тоттенхэм" забил гол на первой минуте в матче еврокубка. Первый раз был в 1971 гду.
Атлетик (Бильбао, Испания) - Манчестер Юнайткед (Англия) 0:3
Большую часть матча хозяева играли в меньшинстве. На 35-й минуте (при счете 0:1) был удален Дани Вивиан.
Два гола забил Бруну Фернандеш.
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