Столичный "Апоэль" подал заявку на выступление в Евролиге
время публикации: 02 мая 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 14:05
В следующем сезоне в Евролиге будут выступать два израильских клуба: тель-авивский "Маккаби" (обладатель лицензии А) и тель-авивский "Апоэль" (победитель Еврокубка).
"Апоэль" (Иерусалим) подал заявку в Евролигу на трехлетнюю лицензию В, сообщает ONE.
Стоимость лицензии В пять миллионов евро.
Представители "Апоэля" встречались с руководством Евролиги.
С 2023 года владельцем столичной команды является Матан Алельсон.
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