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Столичный "Апоэль" подал заявку на выступление в Евролиге

Баскетбол
время публикации: 02 мая 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 14:05
Столичный "Апоэль" подал заявку на выступление в Евролиге
AP Photo/Mark J. Terrill

В следующем сезоне в Евролиге будут выступать два израильских клуба: тель-авивский "Маккаби" (обладатель лицензии А) и тель-авивский "Апоэль" (победитель Еврокубка).

"Апоэль" (Иерусалим) подал заявку в Евролигу на трехлетнюю лицензию В, сообщает ONE.

Стоимость лицензии В пять миллионов евро.

Представители "Апоэля" встречались с руководством Евролиги.

С 2023 года владельцем столичной команды является Матан Алельсон.

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