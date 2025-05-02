Столичный "Апоэль" подал заявку на выступление в Евролиге

В следующем сезоне в Евролиге будут выступать два израильских клуба: тель-авивский "Маккаби" (обладатель лицензии А) и тель-авивский "Апоэль" (победитель Еврокубка).

"Апоэль" (Иерусалим) подал заявку в Евролигу на трехлетнюю лицензию В, сообщает ONE.

Стоимость лицензии В пять миллионов евро.

Представители "Апоэля" встречались с руководством Евролиги.

С 2023 года владельцем столичной команды является Матан Алельсон.