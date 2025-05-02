"Нью-Йорк" вышел во второй раунд плэй-офф НБА
время публикации: 02 мая 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 08:06
"Нью-Йорк Никс" вышел во второй раунд плэй-офф НБА, победив "Детройт" в шестом матче серии 116:113.
Детройт Пистонз - Нью-Йорк Никс 113:116 (2:4)
Во втором раунде "Нью-Йорк" сыграет с "Бостоном".
Лидер "Никс" Джален Брунсон набрал 40 очков, сделал 4 подбора и 7 передач.
Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 111:105 (2:3)
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2025