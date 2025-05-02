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"Нью-Йорк" вышел во второй раунд плэй-офф НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 мая 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 08:06
"Нью-Йорк" вышел во второй раунд плэй-офф НБА
AP Photo/Duane Burleson

"Нью-Йорк Никс" вышел во второй раунд плэй-офф НБА, победив "Детройт" в шестом матче серии 116:113.

Детройт Пистонз - Нью-Йорк Никс 113:116 (2:4)

Во втором раунде "Нью-Йорк" сыграет с "Бостоном".

Лидер "Никс" Джален Брунсон набрал 40 очков, сделал 4 подбора и 7 передач.

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 111:105 (2:3)

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