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"Олимпиакос" вышел в полуфинал Евролиги. "Реал" вылетел

Баскетбол
время публикации: 02 мая 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 00:32
"Олимпиакос" вышел в полуфинал Евролиги. "Реал" вылетел
AP Photo/Mark J. Terrill

Вторым полуфиналистом (участником Финала четырех) Евролиги стал "Олимпиакос".

Ранее в полуфинал вышел "Фенербахче".

В четвертом матче четвертьфинальной серии "Олимпиакос" победил мадридский "Реал" 86:84. Счет в серии 3:1.

"Реал" выиграл первую четверть и первую половину матча 21:16, 47:42.

Греки вышли вперед в третьей четверти. После 30 минут 68:65.

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