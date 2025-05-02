"Олимпиакос" вышел в полуфинал Евролиги. "Реал" вылетел
время публикации: 02 мая 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 00:32
Вторым полуфиналистом (участником Финала четырех) Евролиги стал "Олимпиакос".
Ранее в полуфинал вышел "Фенербахче".
В четвертом матче четвертьфинальной серии "Олимпиакос" победил мадридский "Реал" 86:84. Счет в серии 3:1.
"Реал" выиграл первую четверть и первую половину матча 21:16, 47:42.
Греки вышли вперед в третьей четверти. После 30 минут 68:65.
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