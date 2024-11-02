НХЛ. "Гол плюс пас" Цукера. 32 сэйва Леви

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" проиграл "Айлендерс" 3:4. "Рейнджерс" одолел "Оттаву" 2:1.

Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Айлендерс 3:4

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер провел на площадке 14 минут, забил гол и сделал результативную передачу. 1 июля он перешел из "Нешвилл Прэдэйторз". В 11 матчах Джейсон набрал 9 (3 + 6) очков.

Еврейский голкипер "клинков" Девон Леви совершил 32 сэйва. В этом сезоне он провел 4 игры.

Коламбус Блю Джекетс - Виннипег Джетс 2:6

4 очка (3 + 1) набрал датский форвард "Джетс" Николай Элерс.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 13 минут. Показатель -3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 2:1

По броскам 41:18 в пользу канадцев.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 19 минут, набрал 4 минуты штрафа. Показатель + 1.

Миннесота Уайлд - Тампа-Бей Лайтнинг 5:3

На 55-й минуте счет был 2:2.

Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз 3:0

На 55-й минуте счет был 0:0. Три шайбы были забиты за 139 секунд.

Дважды отличился Блэйк Коулман, выступавший за "Нью-Джерси" в 2015-20 годах.

Первый шутаут в шести матчах сезона совершил чешский голкипер "Калгари" Даниэль Владар, отразивший 22 броска.