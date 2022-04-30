"Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА
Определился последний участник второго раунда плэй-офф НБА (полуфиналы конференций). "Мемфис Гризлиз" в шестом матче серии победили "Миннесоту Тимбервулвз" 114:106.
Решающей стала последняя четверть, в которой "Мемфис" победил 40:22.
Защитник "волков" Энтони Эдвардс набрал 30 очков и сделал по 5 подборов и передач.
Счет в серии 4:2.
Следующим соперником "медведей" станет "Голден Стэйт Уорриорз".
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