Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 08:44

"Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА

Определился последний участник второго раунда плэй-офф НБА (полуфиналы конференций). "Мемфис Гризлиз" в шестом матче серии победили "Миннесоту Тимбервулвз" 114:106.

Решающей стала последняя четверть, в которой "Мемфис" победил 40:22.

Защитник "волков" Энтони Эдвардс набрал 30 очков и сделал по 5 подборов и передач.

Счет в серии 4:2.


Следующим соперником "медведей" станет "Голден Стэйт Уорриорз".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
НБА. Стали известны три четвертьфинальные пары
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
Умер известный баскетболист, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
"Филадельфия", "Финикс" и "Даллас" вышли во второй раунд плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
"Милан" проиграл в Стамбуле и выбыл

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:58 Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин
08:44 "Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА
08:33 Великолепный гол и невероятная ошибка аутсайдера
08:04 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В
07:49 Мбаппе забил два мяча. ПСЖ упустил победу
07:21 Впервые в истории. Израильтянин стал призером чемпионата Европы по бадминтону
18:50 Дзюдо. Израильтянка Тимна Нельсон-Леви стала чемпионкой Европы
16:56 Чемпионат Европы по дзюдо. Шира Ришони завоевала бронзовую медаль
11:50 НБА. Стали известны три четвертьфинальные пары
11:31 Лига конференций. Вратарь сборной Израиля пропустил два мяча. Невероятная ошибка марсельцев
Загрузка...