Евролига. "Бавария" и "Монако" сравняли счет
"Анадолу Эфес" и "Реал" вышли в Финал четырех Евролиги. В двух сериях все решится в пятом матче.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 59:52 (счет в серии 2:2)
После трех четвертей хозяева вели в счете 50:34.
Монако (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 78:77 (2:2)
Защитник "Монако" Дуэйн Бэйкон набрал 21 очко.
В начале последней четверти хозяева довели преимущество до 9 очков. Но через несколько минут уже проигрывали 70:71 и 72:74.
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