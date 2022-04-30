Евролига. "Бавария" и "Монако" сравняли счет

"Анадолу Эфес" и "Реал" вышли в Финал четырех Евролиги. В двух сериях все решится в пятом матче.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 59:52 (счет в серии 2:2)

После трех четвертей хозяева вели в счете 50:34.

Монако (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 78:77 (2:2)

Защитник "Монако" Дуэйн Бэйкон набрал 21 очко.

В начале последней четверти хозяева довели преимущество до 9 очков. Но через несколько минут уже проигрывали 70:71 и 72:74.