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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 09:16

Евролига. "Бавария" и "Монако" сравняли счет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Евролига. "Бавария" и "Монако" сравняли счет

"Анадолу Эфес" и "Реал" вышли в Финал четырех Евролиги. В двух сериях все решится в пятом матче.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 59:52 (счет в серии 2:2)

После трех четвертей хозяева вели в счете 50:34.

Монако (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 78:77 (2:2)

Защитник "Монако" Дуэйн Бэйкон набрал 21 очко.


В начале последней четверти хозяева довели преимущество до 9 очков. Но через несколько минут уже проигрывали 70:71 и 72:74.

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