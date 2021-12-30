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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 07:08

Матчи в Канаде перенесены. Победные голы Кузнецова и Тарасенко

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Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 4:2

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Из-за коронавируса перенесены игры "Айлендерс" - "Детройт", "Оттава" - "Бостон", "Торонто" - "Питтсбург" и "Виннипег" - "Чикаго".

Баффало Сейбрз - Нью-Джерси Дэвилз 3:4

После первого периода гости вели в счете 2:0. После второго - была ничья 2:2.

По 3 (1 + 2) очка набрали игроки "Нью-Джерси" Джаспер Брэтт и 20-летний Джек Хьюз.


Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3

Гости вели в счете 1:0 (после первого периода) и 2:1 (после второго).

Вашингтон Кэпиталз - Нешвилл Прэдейторз 5:3

Хозяева великолепно начали игру - 3:0 после первого периода.

Во втором "хищники" не менее великолепно вернулись в игру - на 28-й минуте ничья 3:3. Три шайбы на 6 минут 15 секунд (вторая и третья забиты с интервалом в 25 секунд).

На 55-й минуте Евгений Кузнецов забросил победную шайбу. На 59-й минуте Карл Хагелин поразил пустые ворота.

Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 4:2

На 7-й минуте хозяева вели 2:0. "Нефтяники" отыгрались.

Победную шайбу на 36-й минуте забил Владимир Тарасенко.

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