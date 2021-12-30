Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Из-за коронавируса перенесен матч "Сан-Антонио" - "Майами". "Нью-Йорк" обыграл "Детройт" 94:85, "Чикаго" - "Атланту" 131:117.
Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94
Индиана Пейсерз - Шарлотт Хорнетс 108:116
Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91
Чикаго Булз - Атланта Хоукс 131:117
Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99
Джа Морант (Мемфис) набрал 41 очко и сделал 10 подборов.
Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 37 очков, сделал 13 подборов и 7 передач.
Финикс Санз - Оклахома-Сити Тендер 115:97
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Дени Авдия набрал 7 очков в Майами. Трипл-даблы Джеймса и Уэстбрука. Рекорд Карри
Дени Авдия набрал 7 очков в Майами. Трипл-даблы Джеймса и Уэстбрука. Рекорд Карри
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Три сегодняшних матча Евролиги перенесены. "Маккаби" сыграет с "Монако"
Три сегодняшних матча Евролиги перенесены. "Маккаби" сыграет с "Монако"