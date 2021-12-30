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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 06:38

Результаты матчей НБА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Из-за коронавируса перенесен матч "Сан-Антонио" - "Майами". "Нью-Йорк" обыграл "Детройт" 94:85, "Чикаго" - "Атланту" 131:117.

Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94

Индиана Пейсерз - Шарлотт Хорнетс 108:116

Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91


Чикаго Булз - Атланта Хоукс 131:117

Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99

Джа Морант (Мемфис) набрал 41 очко и сделал 10 подборов.

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 37 очков, сделал 13 подборов и 7 передач.

Финикс Санз - Оклахома-Сити Тендер 115:97

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