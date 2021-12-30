Победные голы Проворова и Миллера
Два последних матча игрового дня НХЛ завершились победами гостей в овертаймах. "Филадельфия" одолела "Сиэтл" 3:2, "Ванкувер" - "Анахайм" 2:1.
Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз 2:3
На 55-й минуте хозяева 15 секунд вели в счете 2:1.
Победную шайбу на 63-й минуте забросил Иван Проворов.
Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2
"Анахайм" вел в счете с 17-й по 42-ю минуты. Победную шайбу на 26-й секунде овертайма забросил Джей Ти Миллер.
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