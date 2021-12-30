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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 09:24

Победные голы Проворова и Миллера

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Победная шайба Ивана Проворова

Два последних матча игрового дня НХЛ завершились победами гостей в овертаймах. "Филадельфия" одолела "Сиэтл" 3:2, "Ванкувер" - "Анахайм" 2:1.

Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерз 2:3

На 55-й минуте хозяева 15 секунд вели в счете 2:1.

Победную шайбу на 63-й минуте забросил Иван Проворов.

Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2


"Анахайм" вел в счете с 17-й по 42-ю минуты. Победную шайбу на 26-й секунде овертайма забросил Джей Ти Миллер.

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