Победные голы Проворова и Миллера

"Анахайм" вел в счете с 17-й по 42-ю минуты. Победную шайбу на 26-й секунде овертайма забросил Джей Ти Миллер.

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