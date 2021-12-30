Победный трехочковый на последней секунде матча. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" в гостях обыграла "Портленд" 120:105.
Портленд Трэйл Блейзерс - Юта Джаз 105:120
Хозяева вынуждены были играть без группы ведущих игроков, попавших в протокол безопасности (сдавших положительные или сомнительные тесты на коронавирус).
"Юта" одержала пятую победу подряд.
Лидеры "Портленда" Дэмиан Лиллард и Норман Пауэлл набрали по 32 очка.
Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 95:94
Победу "королям" принес трехочковый бросок Чимези Мету на последней секунде матча.
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