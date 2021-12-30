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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 08:00

Победный трехочковый на последней секунде матча. Результаты матчей

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Портленд Трэйл Блейзерс - Юта Джаз 105:120

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" в гостях обыграла "Портленд" 120:105.

Портленд Трэйл Блейзерс - Юта Джаз 105:120

Хозяева вынуждены были играть без группы ведущих игроков, попавших в протокол безопасности (сдавших положительные или сомнительные тесты на коронавирус).

"Юта" одержала пятую победу подряд.


Лидеры "Портленда" Дэмиан Лиллард и Норман Пауэлл набрали по 32 очка.

Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 95:94

Победу "королям" принес трехочковый бросок Чимези Мету на последней секунде матча.

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