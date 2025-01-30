"Дабл-дабл 30 +" Порзингиса. Историческое достижение "Нью-Йорка". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Чикаго" 122:100. "Нью-Йорк" обыграл "Денвер" 122:112.

Шарлотт Хорнетс - Бруклин Нетс 83:104

Индиана Пейсерз - Детройт Пистонз 133:119

Восьмая победа "Индианы" в последних 10 матчах.

Отличный матч провели лидеры "Пейсерз": Паскаль Сиакам (37 + 6 подборов + 4 передачи) и Тайриз Хеллибертон (30 + 7 подборов + 8 передач).

Вашингтон Уизардс - Торонто Рэжпторз 82:106

"Торонто" одержали пятую победу подряд.

Бостон Селтикс - Чикаго Булз 122:100

Кристапс Порзингис (Бостон) сделал "дабл-дабл" (34 + 11 подборов + 3 передачи + 3 перехвата). 34 очка в одном матче - его лучший результат в сезоне.

Майами Хит - Кливленд Кавальерз 106:126

Донован Митчелл (Кливленд) набрал 34 очка и сделал 6 передач.

Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс 122:112

"Никс" заканчивают январь с 32 победами (третье место в Восточной конференции). Это лучший результат за последние 28 лет.

Джайлен Брунсон сделал "дабл-дабл" (30 + 4 подбора + 15 передач).

Филадельфия Сиксерз - Сакраменто Кингз 117:104

Тайрез Макси (Филадельфия) набрал 30 очков, сделал 4 подбора и 8 передач.

Нью-Орлеан Пеликанз - Даллас Мэверикс 136:137

Тройка лидеров "Нью-Орлеана" "настреляла" 88 очков. Для победы не хватило совсем чуть-чуть: Трей Мерфи (32 + 6 подборов + 4 передачи + 1 перехват), Зайон Уильямсон (29 + 6 подборов + 7 передач) и Деджонте Маррей (27 + 5 подборов + 6 передач).

Центровой "Далласа" Дэниэл Гаффорд занимает второе местов лиге по блок-шотам в этом сезоне (34). Лидирует центровой "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма (41).

Сан-Антонио Сперз - Лос-Анджелес Клипперс 116:128

Ивица Зубац (Клипперс) сделал 22 подбора, в том числе 9 в атаке. Он сделал "дабл-дабл" (21 + 22 подбора).

Финикс Санз - Миннесота Тимбервулвз 113:121

Четвертая победа "волков" подряд. Шестая победа подряд в матчах против "Санз".

По 33 очка набрали Кевин Дюрант (Финикс) (+ 2 подбора + 7 передач) и Энтони Эдвардс (Миннесота) (+ 7 подборов + 5 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тендер 116:109

Шай Гилджес-Александр (Тендер) набрал 52 очка.