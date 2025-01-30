Еврокубок. "Апоэль" победил и вышел в плэй-офф.
время публикации: 30 января 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:13
В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" победил "Трефл Сопот" 91:72.
"Апоэль" обеспечил себе выход в плэй-офф, но пока не в четвертьфинал. В первую стадию плэй-офф выходят команды, занявшие с третьего по шестое места в группах. В четвертьфинал - первое-второе.
За тур до финиша в четвертьфинал вышел турецкий клуб "Бахчешехир Коледжи".
"Апоэль" занимает второе место в группе.
После 10 минут 19:15, 20 - 49:32, 30 - 72:55.
Самый результативный игрок матча - форвард "Апоэля" Джонатан Мотли (22 + 10 подборов).
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