x
30 января 2025
|
последняя новость: 07:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 07:04
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Еврокубок. "Апоэль" победил и вышел в плэй-офф.

Баскетбол
время публикации: 30 января 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:13
Еврокубок. "Апоэль" победил и вышел в плэй-офф.
AP Photo/Ross D. Franklin

В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" победил "Трефл Сопот" 91:72.

"Апоэль" обеспечил себе выход в плэй-офф, но пока не в четвертьфинал. В первую стадию плэй-офф выходят команды, занявшие с третьего по шестое места в группах. В четвертьфинал - первое-второе.

За тур до финиша в четвертьфинал вышел турецкий клуб "Бахчешехир Коледжи".

"Апоэль" занимает второе место в группе.

После 10 минут 19:15, 20 - 49:32, 30 - 72:55.

Самый результативный игрок матча - форвард "Апоэля" Джонатан Мотли (22 + 10 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025

"Филадельфия" победила "Лейкерс". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025

НБА. Дени Авдия набрал 30 очков. "Портленд" победил "Милуоки"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2025

НБА. В Париже "Индиана" разгромила "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025

Сенсационное поражение "Кливленда". Результаты матчей НБА