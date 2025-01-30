Определились все участники плэй-офф Лиги чемпионов
время публикации: 30 января 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:25
Завершился основной этап Лиги чемпионов. Определились участники плэй-офф. Донецкий "Шахтер" выбыл из турнира.
В 1/8 финала вышли "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль", "Астон Вилла".
В первую стадию плэй-офф вышли: "Аталанта". "Боруссия" (Дортмунд), "Реал" (Мадрид), "Бавария", "Милан", ПСВ, ПСЖ, "Бенфика", "Монако", "Брест", "Фейенорд", "Ювентус", "Селтик", "Манчестер Сити", "Спортинг" (Лиссабон), "Брюгге".
Жеребьевка плэй-офф состоится 31 января.
Матчи первой стадии плэй-офф состоятся 11-12 и 18-19 февраля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2025