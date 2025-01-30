Трубин остановил "Ювентус". Три автогола в одном матче. Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершился основной этап Лиги чемпионов. "Барселона" не смогла обыграть "Аталанту" 2:2. "Шахтер" проиграл "Боруссии" 1:3.
Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 4:2
Барселона (Испания) - Аталанта (Бергамо, Италия) 2:2
Байер (Леверкузен, Германия) - Спарта (Прага, Чехия) 2:0
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Шахтер (Донецк, Украина) 3:1
Брест (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 0:3
Динамо (Загреб, Хорватия) - Милан (Италия) 2:1
Бавария (Мюнхен, Германия) - Слован (Братислава, Словакия) 3:1
Зальцбург (Австрия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:4
Израильский полузащитник хозяев Оскар Глух отыграл весь матч.
Жирона (Испания) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:2
Интер (Милан, Италия) - Монако (Франция) 3:0
Все голы забил Лаутаро Мартинес.
Ювентус (Турин, Италия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:2
Ворота гостей защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Он совершил 4 сэйва.
Лилль (Франция) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 6:1
Голландцы забили три гола в свои ворота.
Манчестер Сити (Англия) - Брюгге (Бельгия) 3:1
На 53-й минуте в счете вели бельгийцы.
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Ливерпуль (Англия) 3:2
Штурм (Грац, Австрия) - Лейпциг (Германия) 1:0
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Болонья (Италия) 1:1
Штутгарт (Германия) - ПСЖ (Франция) 1:4
Три мяча забил Усман Дембеле.
Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1