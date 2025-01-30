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Трубин остановил "Ювентус". Три автогола в одном матче. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 30 января 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 00:16
Брест (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 0:3
AP Photo/Mathieu Pattier

Завершился основной этап Лиги чемпионов. "Барселона" не смогла обыграть "Аталанту" 2:2. "Шахтер" проиграл "Боруссии" 1:3.

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 4:2

Барселона (Испания) - Аталанта (Бергамо, Италия) 2:2

Байер (Леверкузен, Германия) - Спарта (Прага, Чехия) 2:0

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Шахтер (Донецк, Украина) 3:1

Брест (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 0:3

Динамо (Загреб, Хорватия) - Милан (Италия) 2:1

Бавария (Мюнхен, Германия) - Слован (Братислава, Словакия) 3:1

Зальцбург (Австрия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:4

Израильский полузащитник хозяев Оскар Глух отыграл весь матч.

Жирона (Испания) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:2

Интер (Милан, Италия) - Монако (Франция) 3:0

Все голы забил Лаутаро Мартинес.

Ювентус (Турин, Италия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:2

Ворота гостей защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Он совершил 4 сэйва.

Лилль (Франция) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 6:1

Голландцы забили три гола в свои ворота.

Манчестер Сити (Англия) - Брюгге (Бельгия) 3:1

На 53-й минуте в счете вели бельгийцы.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Ливерпуль (Англия) 3:2

Штурм (Грац, Австрия) - Лейпциг (Германия) 1:0

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Болонья (Италия) 1:1

Штутгарт (Германия) - ПСЖ (Франция) 1:4

Три мяча забил Усман Дембеле.

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1

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