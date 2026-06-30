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Спорт

Умер известный российский фигурист

Фигурное катание
Знаменитые спортсмены
время публикации: 30 июня 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 07:50
Умер известный российский фигурист
AP Photo/Eric Draper

29 июня в одной из московских больниц на 59-м году жизни умер известный российский фигурист Артур Дмитриев, сообщает ТАСС.

28 июня он перенес сердечный приступ.

Артур Дмитриев - первый фигурист, ставший олимпийским чемпионом с разными партнершами.

В 1992 году он победил с Оксаной Казаковой, в 1998 - с Натальей Мишкутенок.

Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев - серебряные призеры олимпиады 1994 года.

Артур Дмитриев - двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

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