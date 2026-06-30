Умер известный российский фигурист
время публикации: 30 июня 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 07:50
29 июня в одной из московских больниц на 59-м году жизни умер известный российский фигурист Артур Дмитриев, сообщает ТАСС.
28 июня он перенес сердечный приступ.
Артур Дмитриев - первый фигурист, ставший олимпийским чемпионом с разными партнершами.
В 1992 году он победил с Оксаной Казаковой, в 1998 - с Натальей Мишкутенок.
Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев - серебряные призеры олимпиады 1994 года.
Артур Дмитриев - двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025