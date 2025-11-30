Умерла советская спортсменка, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира
время публикации: 30 ноября 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 10:04
28 ноября на 71-м году жизни умерла легендарная советская спортсменка (конькобежный спорт) Наталья Петрусева, сообщают российские СМИ.
Она - чемпионка зимней олимпиады 1980 года на дистанции 1000 метров, трехкратный бронзовый олимпийский призер.
Наталья Петрусева - трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, десятикратная рекордсменка мира.
Она была тренером сборной России на олимпиаде 2002 года.
