Умерла советская спортсменка, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира

28 ноября на 71-м году жизни умерла легендарная советская спортсменка (конькобежный спорт) Наталья Петрусева, сообщают российские СМИ.

Она - чемпионка зимней олимпиады 1980 года на дистанции 1000 метров, трехкратный бронзовый олимпийский призер.

Наталья Петрусева - трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, десятикратная рекордсменка мира.

Она была тренером сборной России на олимпиаде 2002 года.