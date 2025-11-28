27 ноября на 87-м году жизни умерла легендарная советская баскетболистка Людмила Базаревич, сообщает сайт Федерации баскетбола России.

Она выступала за московские команды "Строитель", "Труд", "Серп и молот". Чемпион СССР 1959 года.

В составе сборной СССР Людмила Базаревич - двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.

Людмила Базаревич - мать известного баскетболиста Сергея Базаревича.