Умерла известная фигуристка, двукратная чемпионка СССР

27 апреля на 95-м году жизни умерла известная советская фигуристка Майя Беленькая, сообщают российские СМИ.

В паре с Игорем Москвиным она чемпионка СССР 1953 и 1965 годов. Эта пара завоевала 4 серебряных и три бронзовых медали чемпионатов СССР.

В одиночном разряде Майя Беленькая - двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР.

Участница чемпионата Европы 1956 года.