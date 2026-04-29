Умерла известная фигуристка, двукратная чемпионка СССР
время публикации: 29 апреля 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 12:02
27 апреля на 95-м году жизни умерла известная советская фигуристка Майя Беленькая, сообщают российские СМИ.
В паре с Игорем Москвиным она чемпионка СССР 1953 и 1965 годов. Эта пара завоевала 4 серебряных и три бронзовых медали чемпионатов СССР.
В одиночном разряде Майя Беленькая - двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР.
Участница чемпионата Европы 1956 года.
