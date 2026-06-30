8 хоккеистов -евреев примут участие в лагере развития НХЛ

После окончания дравта НХЛ традиционно проводится лагерь развития НХЛ. Каждый клуб проводит учебно-тренировочный сбор с целью определить потенциал молодых игроков.

На драфте 2026 года выбраны два хоккеиста - еврея: Итан Белчец (Юта Маммот, номер 17) и Купер Солер (Тампа-Бей Лайтнинг).

Кроме них в лагере развития НХЛ примут участие:Итан Виттенбах (Калгари Флэймз, выбран на драфе 2025 года), Сэйдж Вейнштейн (Колорадо Эвеланш, выбран на драфте 2023 года), Ашер Барнетт (Эдмонтон Ойлерз, драфт 2025 года), Айден Дубински (Монреаль Канадиенз, драфт 2023 года), Райан Фрэнкс (Нью-Йорк Рейнджерс) и Девин Каплан (Филадельфия Флайерз, драфт 2022 года).