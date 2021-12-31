"Барселона" проиграла баскам. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Были перенесены игры "Панатинаикос" - "Жальгирис" и АСВЕЛ - "Бавария".
УНИКС (Казань, Россия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 75:67
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 76:80
Баскония (Витория, Испания) - Барселона (Испания) 94:75
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