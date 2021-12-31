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NEWSru.co.il :: Спорт31 декабря 2021 г., 06:31

"Барселона" проиграла баскам. Результаты матчей Евролиги

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"Барселона" проиграла баскам. Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Были перенесены игры "Панатинаикос" - "Жальгирис" и АСВЕЛ - "Бавария".

УНИКС (Казань, Россия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 75:67

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 76:80

Баскония (Витория, Испания) - Барселона (Испания) 94:75


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