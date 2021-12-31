Дени Авдия набрал 13 очков. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Перенесен матч "Денвер" - "Голден Стэйт". "Вашингтон" разгромил "Кливленд" 110:93.
Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 102:110
Джоэль Эмбиид набрал 34 очка. Лидеры "Бруклина" Кевин Дюрант и Джеймс Харден по 33.
Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 118:136
Вашингтон Визардс - Кливленд Кавальерз 110:93
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 24 минуты (13 + 6 подборов + 1 передача).
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