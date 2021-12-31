"Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игра "Оттава" - "Питтсбург", которая должна была состояться сегодня вечером, перенесена. "Каролина" разгромила "Монреаль" 4:0, "Флорида" - "Тампу" 9:3.

Каролина Хурикейнз - Монреаль Канадиенз 4:0

Джейкоб Слэвин сделал три голевые передачи. Две шайбы забросил Теуво Теравайнен.

Антти Раанта совершил первый шутаут в сезоне (в 10 играх), отразив 26 бросков.

Коламбус Блю Джекетс - Нешвилл Прэдейторз 4:3 (буллиты)

После двух периодов (и до 54-й минуты) в счете вели гости 3:2.

Победный буллит забросил Густав Нюквист.

Флорида Пантерз -Тампа-Бей Лайтнинг 9:3

Пять (1 + 4) очков набрал Джонатан Юбердо.

Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сейбрз 4:1

Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 4:6

На 58-й минуте счет был 4:4. Победную шайбу забросил Мэтью Ткачук.

Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 2:1 (буллиты)

Победный буллит забросил Виктор Арвидссон.

Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз 3:2 (овертайм)

Победный гол на 65-й минуте забросил Томаш Хертль.