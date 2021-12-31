"Флорида" забросила 9 шайб. Шутаут Раанты. Победный гол Ткачука
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игра "Оттава" - "Питтсбург", которая должна была состояться сегодня вечером, перенесена. "Каролина" разгромила "Монреаль" 4:0, "Флорида" - "Тампу" 9:3.
Каролина Хурикейнз - Монреаль Канадиенз 4:0
Джейкоб Слэвин сделал три голевые передачи. Две шайбы забросил Теуво Теравайнен.
Антти Раанта совершил первый шутаут в сезоне (в 10 играх), отразив 26 бросков.
Коламбус Блю Джекетс - Нешвилл Прэдейторз 4:3 (буллиты)
После двух периодов (и до 54-й минуты) в счете вели гости 3:2.
Победный буллит забросил Густав Нюквист.
Флорида Пантерз -Тампа-Бей Лайтнинг 9:3
Пять (1 + 4) очков набрал Джонатан Юбердо.
Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сейбрз 4:1
Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 4:6
На 58-й минуте счет был 4:4. Победную шайбу забросил Мэтью Ткачук.
Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 2:1 (буллиты)
Победный буллит забросил Виктор Арвидссон.
Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз 3:2 (овертайм)
Победный гол на 65-й минуте забросил Томаш Хертль.
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